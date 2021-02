"O Barça é uma equipe qualquer, o PSG pode fazer uns 5 ou 6 gols nele"

Na França, estão muito satisfeitos com o PSG. A sua goleada no Barça na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões continua sendo a mais comentada na imprensa.

Bianchi conversou com o 'Le Parisien' e atacou o Barça. "É uma equipe qualquer. Pode ver na LaLiga... ", disse a lenda do PSG.

"O Barça está em terceiro, cinco pontos atrás do Atlético, que também perdeu para o Chelsea... Eles não têm um grande campeonato esta temporada", continuou Bianchi com suas críticas.

E também destacou a grande dependência que os 'culés' têm: "O Barcelona está à mercê de Messi. Na partida de volta, se o jogo for semelhante, o PSG pode fazer cinco ou seis gols nele".

Finalmente, ele criticou a defesa do Barça. "Lenglet é um grande zagueiro? Piqué não joga há três meses. Não me surpreendi com o 4 a 1 na ida", concluiu.