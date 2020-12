"O Barça não me indenizou, nem sequer me telefonou"

A fase de Quique Setién à frente do banco do Barcelona continua a ecoar, apesar do fato de o veterano treinador não ocupar seu cargo na entidade de Barcelona há meses.

Este domingo, 29 de novembro, soube-se que o treinador havia movido uma ação contra o Barça por violação da relação contratual que vinculava as duas partes. Na segunda-feira, Setién deu um passo além e explicou detalhes sobre sua situação.

"O FC Barcelona não me indenizou desde que me separaram do clube. E também não me ofereceram nada", revelou o treinador cantábrico a Juanma Castaño, apresentador do programa 'El Partidazo de COPE'.

Da mesma forma, o ex-treinador da equipe falou pessoalmente com o jornalista sobre o andamento da ação movida contra o clube catalão por quebra de contrato.

"O processo contra o Barcelona foi apresentado há muito tempo, mais de um mês, antes do final do prazo legal", disse Setién, que revelou ainda que a equipa do Barça não se comunicou com ele para o informar da sua demissão.

“Ainda nem me ligaram para dizer que fui despedido do meu cargo”, explicou, através de Castaño, um Quique cuja passagem pelo Barcelona, ​​de uma forma ou de outra, ainda não foi deixada totalmente para trás.