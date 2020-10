"O calendário é desumano"

O Manchester City acrescentou neste fim de semana um novo tropeço contra o West Ham em uma Premier League que não começou da melhor maneira para os pupilos de Pep Guardiola, que mostraram grande irregularidade.

As críticas crescem e o treinador de Santpedor quis proteger seu time contra elas. Diante do fraco desempenho de seus jogadores, o ex-técnico do Barça e do Bayern apontou o calendário como um dos principais inconvenientes.

"O calendário é exagerado. É impossível que muitos dos jogadores possam enfrentá-lo com garantias com o estado mental que possuem. Não é tão difícil de entender", disse Pep na entrevista coletiva após o jogo.

“No ano passado paramos e voltamos. E após duas semanas, recomeçamos a competição. Procuro sempre exigir o máximo, mas há um limite para o ser humano”, continuou o catalão.

Por fim, referindo-se à carga de jogos, Guardiola disparou contra as seleções. "Podemos enfrentar uma ou duas competições, mas competir a cada três dias, depois com as seleções, viajar... Não temos preparação suficiente nas pernas", disse.