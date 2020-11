O conselho de Figo ao Cholo: "João de jogar na sua posição natural"

Em declarações ao diário 'Marca', o ex-jogador Luis Figo enviou uma mensagem ao treinador argentino do Atlético de Madrid, Diego Simeone a respeito de João Félix.

Figo falou sobre o posicionamento do jovem craque luso em campo e destacou as qualidades do compatriota.

"É um jogador jovem, que tem muito a crescer e vai ser muito melhor do que aquilo que já é, pela margem de progressão que ainda tem", disse o ex-Real Madrid.

"Tem que jogar na sua posição natural para render mais. Pode jogar pela ponta, mas é difícil. Em termos de rendimento vai se notar mais se atuar pelo centro. Tem gol e isso é um dom único no futebol", completou.

Em sua segunda temporada como 'rojiblanco', o ex-Benfica já entrou em campo em dez partidas oficiais. No total, marcou sete gols e deu duas assistências.