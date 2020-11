O curioso dado sobre Mendy no Real Madrid

Uma das posições mais bem definidas no Real Madrid de Zidane é a lateral-esquerda, um posto que corresponde por méritos ao francês Ferland Mendy.

O ex-jogador do Lyon, chegou há 16 meses no conjunto 'merengue', ganhando a confiança do treinador, que pediu a sua contratação.

Marcelo não parece ter chances contra Mendy, que tem ao seu favor um importante dado. O Real Madrid nunca perdeu com ele sendo titular na Liga, como destaca o diário 'AS'.

Em 23 jogos começando entre os onze, Mendy apresenta 17 vitórias e seis empates. Dados que demonstram a sua importância no elenco madrilenho.

A única partida perdida pelo francês na Liga foi contra o Betis logo antes da paralisação do futebol (2-1). No entanto, o jogador começou no banco e entrou para substituit Marcelo que saiu lesionado.