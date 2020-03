O currículo de Agüero no City

A história de Agüero no Manchester City não para de crescer e continua tendo capítulos de muito sucesso sendo escritos. Neste domingo, foi a vez de conquistar a EFL Cup contra o Aston Villa.

O argentino já soma nove temporadas no clube desde que saiu do Atlético de Madrid com apenas 22 anos. Agora, com 31, é um dos grandes nomes intocáveis no elenco de Pep Guardiola.

O título deste fim de semana foi seu 13º com o time do Etihad. Ao todo, na carreira, tem outros cinco (dois Mundiais Sub-20, um dos Jogos Olímpicos e dois com o Atlético).

Com o City, acumula quatro Premier League (2019, 2018, 2014 e 2012), três Community Shield (2019, 2018 e 2012), cinco EFLCup (2020, 2019, 2018, 2016 e 2014) e uma FA Cup (2019).

Sua figura no clube é tão grande que se tornou o maior artilheiro da história do City, com 253 gols.