O dia do duelo Havertz x Lewandowski

O Bayern de Munique precisa complicar muito sua vida para não conquistar outro título alemão, mas não pode deslizar. Jogos como o deste sábado representam grandes passos para a definição do campeonato.

Diante do líder estará o Bayer Leverkusen, que é o quinto e luta por um lugar na Liga dos Campeões. O primeiro motivo de otimismo dos donos da casa é o resultado da partida do primeiro turno, com vitória como visitante por 2 a 1 no Allianz.

O segundo é Kai Havertz. O craque de 20 anos se tornou a principal arma do Bayer no retorno à Bundesliga ao marcar cinco gols em quatro jogos. Sua qualidade, concentração, precisão e oportunismo fazem dele um dos melhores jogadores de futebol da atualidade na Bundesliga.

Na outra área, Robert Lewandowski tentará seguir acumulando gols na liderança da artilharia. Será como o aluno contra o veterano, embora eles não atuem na mesma posição. O polonês não está muito atrás, com quatro gols e dois chutes na trave em quatro partidas.

Entre eles há onze anos de diferença, diferença de geração que é um fator extra para despertar a curiosidade neste jogo. Além disso, Uli Hoeness, ex-presidente do Bayern, reconheceu que o próprio Bayern gostaria de ter o Havertz em suas fileiras.

"É claro que gostaríamos de tê-lo. Adoraria vê-lo no Bayern de Munique", disse Hoeness sobre o meia que já tem grandes clubes por trás e uma longa lista de olhos em suas botas.