O nome de Rakitic não sai da agenda do Atlético

Ainda não se sabe o que acontecerá com as competições, muito menos o que acontecerá com o mercado de transferências. Existem muitas dúvidas no ar.

Mas o que está claro no Atlético de Madrid é que não haverá contratações bilionárias neste verão. A crise sanitária obriga a apertar o cinto.

Segundo a 'Marca', o Atlético se concentrará apenas nos jogadores que eles podem pagar. Esta fonte afirma que a entidade 'colchonera' está procurando jogadores que terminem seus contratos neste verão europeu ou cujo relacionamento com o clube esteja próximo de ser extinto.

O exemplo perfeito é o de Ivan Rakitic. O jogador de futebol tem uma longa experiência: conhece a LaLiga e tem 32 anos, o que significa que ainda tem alguns anos de futebol pela frente.

Rakitic é um dos nomes que sempre esteve nos escritórios do Metropolitano. Um jogador muito apreciado por Diego Pablo Simeone.

Seu contrato com o Barça expira em junho de 2021. No Atlético, diz 'Marca', eles gostariam de aproveitar essa situação e convencer o clube catalão a facilitar a saída da Ivan.

E onde Rakitic se vê no futuro? Segundo as informações mais recentes, o croata ficaria encantado em tentar a sorte no Atlético de Madrid. Resta ver se o Metropolitan se torna seu próximo destino.