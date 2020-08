O nome pensado pelo United para ocupar o lugar de De Gea

O Manchester United, como as outras equipes da Europa, está se planejando totalmente para a temporada 2020-21. Solskjaer quer ter o melhor time possível para realizar grandes feitos.

Segundo o 'The Sun', o United quer contratar um goleiro. David de Gea é o primeiro goleiro, mas Ole-Gunnar Solskjaer não tem mais a mesma confiança nele. Prova disso são algumas declarações que ele fez após um fracasso retumbante contra o Chelsea. "Ele tem que pegar esse chute 100 de 100 vezes", disse ele.

Assim, o técnico 'red devil' teria pedido à diretoria que lhe trouxesse outro goleiro para competir pelo posto com o espanhol. E não quer qualquer goleiro. O jornal britânico afirma que querem Kasper Schmeichel, do Leicester.

O gol estará mais competitivo do que nunca em Old Trafford. Vale lembrar que Dean Henderson, de 23 anos, cotado para ser o goleiro do futuro no Manchester United, retornará ao clube, mas ele ainda não tem experiência, daí a ideia de contratar Schmeichel.