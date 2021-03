O 'novo normal' é ver o Bayern vencer

O Bayern de Munique de Hansi Flick recebeu a Lazio de Inzaghi pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. Um partida praticamente protocolar, já que a eliminatória terminou com um 4-1 na ida e 2-1 na volta, 6-2 no agregado.

A missão da Lazio era muito complicada, marcar quatro gols no atual campeão da Europa não é tão simples. Mas dentro das suas limitações o time italiano jogou bem na Allianz Arena.

É claro que o discurso dos jogadores e do treinador do conjunto italiano era que um 'milagre' era possível. Viradas históricas sempre aconteceram no futebol. No entanto, nem mesmo o mais otimista dos torcedores da Lazio acreditava nisso.

Diante das diculdades, o Inzaghi optou por começar poupando jogadores importantes como Immobile, Lucas Leiva e Caicedo. Enquanto Flick deu descanso a Neuer.

Quando a bola rolou, o domínio do Bayern foi evidente. O time bávaro chegou aos 78% de posse de bola. Com essa intensidade, era de se imaginar outra goleada, algo que não aconteceu.

Lewandowski e Sané foram os primeiros a levar perigo ao gol defendido por Reina. Muriqi e Milinkovic-Savic tentaram a resposta, mas Nübel estava por ali.

O tempo foi passando, os alemães iam tocando bola e os italianos ia resistindo. Resistiram até a primeira meia hora de jogo, quando durante uma cobrança de escanteio, Muriqi agarrou Goretzka na cara do árbitro, que não pensou duas vezes e marcou a penalidade.

Como não poderia ser diferente, o 'homem-gol' foi para a cobrança. Lewandowski bateu firme, mandou de um lado e Reina caiu do outro.

Já no segundo tempo e com agregado bastante vantajoso, Flick começou a tirar seus jogadores principais e foi dando lugar para as jovens promessas ou para aqueles reservas que não contam com tantas oportunidadas.

E precisamente um deles que marcou o segundo gol do Bayern. Já aos 71', Choupo-Moting foi lançado por Alaba, invadiu a área e bateu na saída de Reina para balançar as redes.

Minutos depois a Lazio chegou ao seu gol de honra. Andreas Pereira cobrou a falta, a bola chegou em Parolo que desviou de cabeça e mandou para as redes. Esse foi o ápice da reação italiana, que terminou por ai, assim como a sua participação na Champions.

Com o resultado, o Bayern de Munique espera o sorteio da próxima sexta-feira (19). Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês.