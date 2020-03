O outro Dybala joga na Eslováquia, é zagueiro e não é argentino

Isso geralmente não acontece. Pelo menos não com um sobrenome tão incomum quanto o dele. Mas Paulo Dybala tem um 'sósia' no modesto futebol eslovaco.

Matej Dybala, ex-jogador da equipe juvenil do MSK Zilina, está agora no FC MAS Taborsko. Ele tem apenas 20 anos e compartilha um sobrenome com um dos melhores jogadores da Europa.

Mas, além dessa curiosidade, poucas semelhanças se mantêm. Matej é zagueiro e, diferente de Paulo, mede cerca de 1,84m.

Internacional com a Seleção da Eslováquia Sub-17, ele luta para se destacar no mundo do futebol e joga em um modesto futebol eslovaco após se formar na categoria de base do MSK Zilina, uma das equipes mais poderosas do país.

Lembre-se de que Dybala herdou o sobrenome de seu avô polonês, Boleslaw, daí a semelhança e a proximidade com o futebol na República Eslovaca. Foi especulado até que ele poderia jogar com a Seleção Nacional da Polônia. Algo que, felizmente para os argentinos, nunca aconteceu.

Enquanto o eslovaco jogou apenas alguns jogos nesta temporada, Paulo Dybala encontrou sua melhor versão e conseguiu números interessantes até a suspensão devido ao coronavírus.