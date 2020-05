O paciente zero do futebol espanhol volta à cena

Muitas vozes foram levantadas contra o jogo de Atalanta e Valencia, em San Siro, no meio da pandemia do COVID-19 na Itália, uma bomba biológica que levou o vírus à Espanha.

Essa partida foi disputada em 19 de fevereiro. Menos de um mês depois, o governo da Espanha decretou o estado de alarme pelo qual ninguém poderia sair de sua casa, apenas para atividades essenciais.

Ao longo das semanas, o mundo do futebol tentou voltar ao normal. Nesta semana, os testes foram feitos e as equipes estão treinando. E neste sábado é o dia do paciente zero da Espanha, o Valencia.

A partir das nove horas da manhã, os jogadores do Valencia viajaram para Paterna para realizar o treinamento individualmente, seguindo os protocolos da LaLiga.

Há 24 jogadores da primeira equipe que treinarão a partir deste sábado, e Rivero, Esquerdo, Guillamón, Javi Jiménez, Guillem Molina e Hugo González.

"A primeira fase que a equipe começa neste sábado consistirá em sessões de trabalho solo, até que possam se exercitar em grupo antes de retornar à competição, cuja retomada está marcada para junho", escreveu o Valencia.