O preparador de goleiros do Barça comemorou a vitória do Betis?

O Betis ganhou do Madrid no Villamarín e o Barcelona recuperou a liderança do Campeonato Espanhol. Os 'culés' festejaram a derrota do rival com uma vitória, mas ninguém esperava que um membro da equipe técnica de Setién fosse celebrá-lo publicamente.

Jon Pascua Ibarrola, logo após o término da partida, publicou em sua conta do Twitter o Romance Sonâmbulo de Federico García Lorca, no qual começa com o famoso "Verde que te quero verde​".

Isso foi, teoricamente, sua felicitação particular ao Betis pela vitória contra o Real Madrid, um triundo que devolveu a liderança da competição ao Barcelona. Vale recordar que, como indica 'Marca', ele fazia parte da equipe técnica de Setién no Betis, onde coincindiu com vários jogadores do atual elenco alvi-verde.