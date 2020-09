O PSG sai da briga por Umtiti

As lesões privaram o barcelonismo de ver o melhor nível de Samuel Umtiti, por isso, o clube está disposto a negociá-lo. Até o momento, a Ligue 1 é o principal destino do zagueiro.

O Olympique de Lyon foi o primeiro pretendente, logo depois veio o Paris Saint-Germain, que sofreu a saída de Thiago Silva. Mas o time de Tuchel, segundo o 'AS', teria descartado o 'culé'.

O zagueiro de 26 anos não entra na lista de desejos do treinador alemão, que prefere apostar em um jogador com um histórico de lesões menor.

Com Kimpembe sendo um dos donos da zaga e Marquinhos com possibilidades de jogar no meio de campo, o PSG procura mais um zagueiro de confiança antes do encerramento do mercado.

O Barça, por sua vez, perde um pretendente para Umtiti e agora, aparentemente, só o Olympique de Lyon segue na disputa.