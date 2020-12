O que Real Madrid e Atlético precisam para estar nas oitavas da Champions?

Passados ​​cinco rodadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, Real Madrid e Atlético de Madrid, dois dos carros-chefe do futebol espanhol, encontram-se numa situação mais do que delicada para conseguirem passar à segunda eliminatória que será disputada a todos ou nada como se fosse uma final.

A derrota dos merengues em Kiev para o Shakhtar Donetsk por 2-0 e o empate no último minuto que o Bayern de Munique arrancou no último minuto de sua visita ao Wanda Metropolitano (1-1) fazem com que as duas equipas da capital não tenham margem de erro nos jogos da sexta rodada contra o Borussia Mönchengladbach e o RB Salzburg. Felizmente, ambas as equipes dependem de si mesmas.

A vitória dá o passe para o Madrid, a derrota elimina, mas... e o empate?

A equipe de Zinedine Zidane, após o inesperado tropeço na Ucrânia, chega ao confronto com a equipe alemã na terceira colocação de seu grupo com sete pontos. O mesmo vale para o Shakhtar, que ocupa a segunda posição depois de ter derrotado a equipe merengue nos dois jogos. À frente, 'Gladbach tem oito unidades e, atrás vem a Inter com cinco.

Isto significa que o Real Madrid, com uma vitória em casa no último jogo, garante a sua vaga nas oitavas de final. Uma vitória merengue, combinado com empate ou derrota do Shakhtar no duelo com a Inter, faria dele o primeiro do grupo, apesar de ser algo difícil, pois não depende de si mesmo para isso.

Em caso de empate, as chances do Real para chegar na próxima fase dependeriam diretamente da Inter, já que seria necessária uma vitória para o time milanês passar como segundo do grupo. Se empatar e o Shakhtar pontuar contra a equipe italiana, o time merengue será condenado à Liga Europa.

Finalmente, em caso de derrota, o Real Madrid será automaticamente eliminado da Liga dos Campeões. Além disso, se essa derrota for acompanhada de uma vitória da Inter, a equipa do Santiago Bernabéu terminaria em último e nem sequer disputaria a segunda competição continental.

O Atlético tem tudo muito claro: se vencer ou empatar, está nas oitava; com a derrota, irá para a Liga Europa

Enquanto isso, a equipe do Cholo Simeone jogará fora de casa contra o perigoso Salzburg. No seu grupo, o Bayern ocupa a primeira posição com 13 pontos e passará como primeiro, enquanto o Atlético é o segundo com seis pontos, dois a mais que o rival da última partida. Por último, e sem chances de passar às oitavas, está o Lokomotiv Moscou com três pontos.

As contas de Atleti são claras. A equipe rojiblanca estará no sorteio das oitavas de final se não perder na Áustria. Uma vitória ou um empate lhe dará automaticamente um ingresso para a fase eliminatória da principal competição europeia.

Porém, se o RB Salzburg surpreender e conseguir os três pontos, será o grupo da famosa marca de bebidas energéticas que irá acessar a próxima rodada e, assim, condenar o Atleti à Liga Europa, já que, devido ao terceiro critério do Regulamentos da UEFA em caso de empate (gols fora em confrontos diretos entre times com mesmo número de pontos), o Lokomotiv não poderia superá-lo, mesmo que derrotasse o Bayern, depois de empatar em 1 a 1 em Moscou e 0 a 0 no Wanda Metropolitano.