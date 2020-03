O Real se concentrará em Haaland quando tudo voltar ao normal

A capa do diário 'Marca' desta terça-feira assegura que o Real Madrid tem o interesse de transformar Erling Haaland no seu camisa '9'. Um desejo que, até o momento, não tem uma data para se tornar realidade.

A crise do coronavírus tem destas coisas. São muitas dúvidas cercando o futebol mundial e as instituições, um cenário em que qualquer projeto a largo prazo não passa de uma mera suposição.

Apesar disso, no Santiago Bernabéu acreditam que o norueguês será o seu atacante. O que hoje defende as cores do Borussia Dortmund é o favorito da diretoria 'merengue'.

Essa notícia vai contra o publicado nesta segunda-feira no 'Daily Star'. O jornal inglês apontava Harry Kane como o escolhido, mas somente no verão de 2021.

O que fica realmente claro é que o Real Madrid está em busca de concorrência para Karim Benzema. Opções como Jovic e Mariano não foram capazes de fazer sombra ao francês.