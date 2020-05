O reforço especial para Zidane

O Real Madrid sorri ao ver Eden Hazard em campo em Valdebebas. O belga, que não teve uma boa temporada devido aos problemas físicos que sofreu, estará à disposição de Zidane para a retomada da temporada.

A última lesão de Hazard foi uma fissura na fíbola distal da perna direita, na região do tornolezo, que exigiu cirurgia, realizada nos Estado Unidos.

Hazard voltou a treinar ao ritmo de seus companheiros de equipe, embora tenha revelado que precisa de "mais trabalho físico e mais bola" para alcançar condições ideais. Ele tem três semanas pela frente até o início das últimas rodadas, que estão pendentes de confirmação oficial.

Zidane parecia não poder contar com Hazard pelo restante da temporada. Sua lesão sofrida em fevereiro acabou com seus planos, mas a pandemia veio para interromper o futebol e dar tempo para que a recuperação estivesse concluída sem que ele fosse desfalque por muitos jogos.

Agora, fisicamente e mentalmente recuperado, o belga tentará retomar o futebol que exibia no Chelsea e pelo qual a equipe espanhola pagou cerca de 100 milhões de euros.

O '7' do Real Madrid, com total confiança, espera liderar o ataque de uma equipe que foi sobrecarregada pela falta de pontaria e que perdeu a liderança pouco antes do intervalo causado pela Covid-19.

"Sinto-me muito bem por estar de volta a campo e trabalhando com meus colegas de equipe. Agora temos que esperar os jogos, mas estou muito feliz. Depois de dois meses, preciso de mais trabalho físico e mais bola. Só quero estar pronto para o próximo jogo ", disse um jogador ansioso para atuar.

Marco Asensio também se juntará ao time. Lesionado na pré-temporada, ele não conseguiu disputar nenhuma partida oficial, mas também conseguiu voltar a tempo de participar da temporada devido à parada causada pela pandemia.