O 'reforço' garantido para o Real Madrid

Quando mais Marco Asensio era necessário para fortalecer o ataque do Real Madrid, veio a má notícia. Em julho, o atacante sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e todos seus planos tiveram de ser adiados.

Quase um ano depois, especificamente dez meses, Marco Asensio está de volta. Hoje, Asensio treina entre os colegas e está pronto para começar sua temporada, já na reta final, quando vai conseguir jogar seus primeiros minutos.

O jogador já sabe que tem toda a confiança do presidente do Real Madrid. De acordo com 'Marca', Florentino Pérez teve uma conversa mais longa com Asensio em sua visita às instalações em Valdebabas. Ele queria saber como estava seu atleta e transmitiu que o vê como seu 'reforço' para o retorno do futebol.

O atacante recebeu as palavras de confiança do presidente e voltará em um momento decisivo para as grandes ambições de uma equipe que não tem uma formação sólida no ataque, faltando a presença de titulares indiscutíveis. Além disso, a lesão de Jovic reduz o número de opções para o setor.