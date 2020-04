O Sporting se interessa pelo futuro de William Carvalho

William Carvalho é cria do Sporting, clube pelo qual jogou grande parte da carreira até que na útlima janela de verão foi negociado com o Betis, da Espanha.

O luso sofreu com algumas lesões desde que chegou ao Benito Villamarin e não teve tantas oportunidades assim. No entanto, alguns rumores apontam interessados em seu futebol.

Leicester e Mônaco gostaria de recuperar o jogador luso, o que renderia alguns milhões aos cofres do Sporting que ficou com 25% do valor de uma futura venda.

Até aqui na temporada, Carvalho disputou apenas nove jogos, não marcou gols e nem deu assistências em apenas 708 minutos em campo.