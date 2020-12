O Tottenham não dificultará a saída de Dele Alli

Dele Alli não está nada satisfeito com o papel que vem desempenhando no Tottenham. O meia perdeu protagonismo na equipe londrina e poderia deixar o clube.

Caso o jogador inglês resolva realmente deixar os 'spurs', o Tottenham não dificultaria as coisas. De acordo com o 'The Telegraph' a diretoria faria a sua parte.

Ainda segundo a citada fonte, o Tottenham poderia liberar o jogador por um valor 'simbóloco', com o objetivo de atender o seu desejo.

Dele Alli foi um dos principais nomes da equipe nas últimas temporadas, mas vem perdendo espaço com desde a chegada de José Mourinho. Na atual temporada o inglês disputou apenas oito jogos, sendo titular em apenas quatro deles. Everton e PSG estão de olho no inglês.