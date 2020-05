O trio dos sonhos do Real Madrid para 2021

O Real Madrid tem um bom número de atacantes na folha de pagamento que estão sendo polidos, como é o caso de Vinicius e Rodrygo, mas o que falta é desempenho imediato, continuidade e titulares indiscutíveis.

A primeira pedra foi lançada com a contratação de Hazard, já que o clube queria que todo o ataque girasse em torno do jogador belga, que reconheceu que sua temporada deixou muito a desejar. Não há como voltar atrás, e Hazard pensa no futuro para evoluir.

O importante é se recuperar bem da lesão e Zidane não correrá riscos. A paralisação por causa do coronavírus fará ele ter mais minutos do que ele esperava e isso irá favorecê-lo. Na volta da quarentena, ele surpreendeu com o estado físico apresentado.

No entanto, o Madrid sonha com mais nomes para o próximo ano. São Mbappé e Haaland, como diz o jornal 'AS'. O jogador do PSG fica sem contrato em 2022 e não parece disposto a renovar, então deve acontecer como com Hazard, ou seja, o PSG se verá forçado a vendê-lo em 2021 para não vê-lo sair de graça um ano depois.

Do outro lado está Haaland. A grande jóia do Borussia Dortmund mais uma vez balançou as redes e ganhou manchetes com a volta da Bundesliga. É um sonho da diretoria do Santiago Bernabéu, mas não para a próxima janela de transferências por causa da crise.

Seria para 2021, e os espanhóis já sabem o preço, uma cláusula do norueguês de 75 milhões de euros para ter o terceiro componente do tridente dos sonhos, o novo 'mhh'.

As negociações não serão fáceis, embora pareça que o caminho seja favorecido pelas intenções dos dois jogadores de futebol de jogar um dia pelo Real Madrid.