O United dá início as negociações para ficar com Ighalo

O Manchester United tem o firme proposito de ficar com Odion Ighalo por mais tempo. Por isso, a imprensa inglesa afirma que o clube iniciou os contatos com o Shaghai Shenhua para ampliar o empréstimo do atacante.

Inicialmente, a ideia é chegar a um acordo para que o nigeriano possa, ao menos, completar o restante da temporada quando a bola voltar a rolar na Inglaterra, estendendo o seu contrato até o final de agosto.

No entanto, o rendimento de Ighalo vem agradando bastante, e o clube de Old Trafford não descarta que ele fique por mais uma temporada.

Nesse caso, o atacante teria que abrir mão de muito dinheiro. Não somente pelo seu salário, mas também porque o clube chinês pretende renovar o seu contrato com condições ainda melhores.