O United se mete na briga por Raúl Jiménez

O futuro de Raúl Jiménez continua no ar. Embora muitos torcedores e figuras históricas dos Wolves peçam a permanência do jogador, as ofertas que chegam são muito tentadoras.

A Juventus lidera a lista de interessados no mexicano e isso já provocou a reação de outros clubes gigantes da Europa. De acordo com informações do 'Tuttosport', o Manchester United voltou a brigar pelo atacante e que superar as ofertas da equipe italiana.

Todo isso vai depender do balande financeiro das equipes após a pandemia. A única certeza é que os Wolves não o deixarão sair de qualquer forma.