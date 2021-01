O vai e vem do mercado da bola - 20 de janeiro de 2021

- OFICIAL: Marbella chegou a acordo com o Sevilla para a contratação de Eliseo Falcón, que assinou contrato válido até 30 de junho de 2022.

- Arsenal e Sokratis chegaram a um acordo para a rescisão de seu contrato, que acabaria em junho de 2021.

- Martin Odegaard disse ao Real Madrid que quer ser emprestado nesta janela de transferências. A imprensa espanhola cita as razões para essa decisão e aponta interessados na contratação do norueguês.

- Roger Ibáñez, zagueiro brasileiro da Roma, despertou o interesse de Liverpool, PSG e Atlético de Madrid. Por isso, os italianos já se movem para ampliar seu contrato.

- Al Nasr estuda fazer nova oferta por Everton Ribeiro. O clube tentou a contratação do camisa 7 na última janela mas teve proposta recusada pelo Flamengo.

- Odion Ighalo gostaria de atuar no futebol dos Estados Unidos. O atacante nigeriano pertence ao Shanghai Shenhua e atualmente joga por empréstimo no Manchester United.

- 12 jogadores renomados seguem sem time. Confira uma relação de atletas consagrados que seguem com futuro indefinido.

- Pochettino cita elo com Messi e responde sobre rumores. O técnico do PSG falou sobre a possibilidade da contratação do craque argentino.

- A Inter de Milão estaria cogitando uma troca nesta janela de transferências com o Arsenal. O negócio envolveria Eriksen e Torreira.

- O Cádiz se antecipou ao Valladolid e ao Celta na disputa por Saponjic. O atacante do Atlético de Madrid deve ser emprestado até o fim desta temporada.

- Dani Ceballos, jogador do Arsenal, falou sobre a possibilidade de voltar ao Atlético de Madrid. "Se tiver igualdade de chances...", respondeu.

- A Juventus está interessada em Yusuf Yazici, jogador turco do Lille que fez três gols no Milan em novembro.

- "Meu projeto, com o Xavi no comando, vai convencer Messi", disse Víctor Font, candidato à presidência do Barcelona.

- O Argentinos Juniors anunciou seu novo treinador, um velho conhecido do Barcelona. Gabriel Milito liderará a equipe até 31 de dezembro de 2023.

- Fernando Uribe volta ao Millonarios. O atacante retorna ao time colombiano após passagens pelo futebol do México e do Brasil.

- 'Mundo Deportivo' trouxe na capa a necessidade e urgência que existe no Barcelona para a contratação de Eric García. Outros clubes interessados ​​e os problemas defensivos do plantel, causando essa impaciência.

- A família Hazard está com problemas. O mais novo dos irmãos, Kylian, será colocado no mercado durante esta janela por não ter espaço com o atual técnico do Cercle Brugge.

- O Manchester City parece viver uma janela de transferências sem investimentos. O próprio técnico Pep Guardiola reconheceu isso: "Vamos terminar a temporada com os jogadores que temos agora."

- Lisandro López se despediu do Racing após nove temporadas no clube. O Atlanta United é seu destino mais provável.

- Conforme vários meios de comunicação da Alemanha, Julian Rijkhoff, promessa do Ajax, está perto de deixar os Países Baixos rumo ao Borussia Dortmund.

- Gabriel Verón desperta o interesse de gigantes da Europa. Segundo 'Sport', o Barcelona se juntou a Manchester City, Manchester United e Juventus como pretendentes ao jogador do Palmeiras.

Os principais movimentos da terça-feira:

- OFICIAL: Huntelaar volta ao Schalke 04. Ele chega de graça depois de encerrar seu contrato com o Ajax, de quem se despediu com um doblete no último sábado.

- Ao que tudo indica, David Alaba está mais perto do Real Madrid. O jornal 'Marca' traz em sua capa que o acordo entre as partes é total. Chegaria ao Bernabéu sem custos procedentes do Bayern de Munique.

- PSG está de olho no Betis. 'Sport' informou que a equipe parisiense planeja pagar 25 milhões de euros por Emerson. Esta operação ajudaria financeiramente o Barcelona, ​​que levaria uma parte.

