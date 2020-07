O viral vídeo de Guardiola ignorando seu auxiliar técnico

O Manchester City acabou fazendo feio nas semi-finais da FA Cup contra o Arsenal, que se aproveitou de uma noite inspirada de Aubameyang, o craque que marcou os dois únicos gols do jogo.

Apesar da derrota, a partida contou com um fato mais do que curioso. As câmeras de retransmissão captaram o momento em que Guardiola ignorava completamente Lillo.

O auxiliar técnico de Guardiola estava dando-lhe indicações e a cara do de Santpedor dizia tudo: ele não estava nada cômodo e acabou nem respondendo.