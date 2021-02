Oferecido ao Palmeiras, Diego Costa é pauta de reunião no São Paulo

Diego Costa vai ser pauta de conversa no São Paulo na próxima semana. A 'Goal' apurou que a diretoria do Tricolor tem uma reunião agendada na capital paulista com os representantes do atacante brasileiro naturalizado espanhol.

Livre no mercado desde que rescindiu com o Atlético de Madrid, em dezembro de 2020, o goleador de 32 anos também foi oferecido ao Palmeiras, que chegou a analisar a situação, mas, a princípio, decidiu não avançar com as conversas.

O Verdão tem outros planos para reforçar o ataque. O grande desejo do português Abel Ferreira é o colombiano Santos Borre, que pertence ao River Plate, com quem duelou recentemente na semifinal da Libertadores, e está na mira do Toronto FC, da MLS. A negociação, no entanto, é complicada.

Já o clube do Morumbi, apesar do planejamento de cortar gastos, sobretudo pensando na saída de alguns jogadores caros do elenco atual, quer um atacante de peso para suprir a venda de Brenner e também presentear o novo treinador, o argentino Hernán Crespo, que foi anunciado na última sexta-feira.