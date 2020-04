OFICIAL: Bundesliga continuará suspensa até dia 30 de abril

A Bundesliga permanecerá suspensa até pelo menos 30 de abril, enquanto se estuda a possibilidade de retomar as atividades para a temporada posterior, embora com jogos a portas fechadas.

"É claro que estamos procurando uma maneira de retomar as atividades. Mas não é realista imaginar jogar com o público nesta temporada", disse o chefe da Liga Alemã de Futebol (DFL), Christian Seifert, após a assembleia realizada por videoconferência entre seus membros.

A decisão de manter a temporada em espera afeta as 36 equipes profissionais da Primeira e da Segunda Divisão. "Temos que esperar que seja possível jogar os jogos novamente com alguma normalidade", acrescentou Seibert. Por enquanto, essa não é a situação atual "não apenas do ponto de vista do interesse do futebol, mas também de todos os cidadãos", afirmou.

A temporada foi interrompida no início de março, inicialmente até 2 de abril. A própria liderança da DFL recomendou em 24 de março a prorrogação da suspensão até 30 de abril, questão que foi aprovada pela assembleia, apesar das dificuldades econômicas que isso implica para muitos clubes.

A Alemanha é um dos países com o maior número de infecções por coronavírus, embora a taxa de mortalidade até agora tenha sido moderada. Segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), competente no assunto na Alemanha, até a meia-noite anterior, foram verificadas 61.913 infecções e o número de mortes foi de 583.

A Universidade Johns Hopkins, nos EUA, com uma atualização mais dinâmica, coloca os contágios na Alemanha 67.051 e o número de mortos em 651.