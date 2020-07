OFICIAL: Cazorla é reforço do Al Sadd, de Xavi

Santi Cazorla já é oficialmente jogador do Al Sadd. O espanhol, após um brilhante retorno ao Villarreal, faz as malas para ir ao Catar e jogar sob ordens de Xavi Hernández.

O jogador ocupará a posição que até então tinha Gabi Fernández, ex-jogador do Atlético de Madrid que pendurou as chuteiras. Será a última experiência para um jogador com mágica nos pés, que se aproxima da aposentadoria.

Aos 35 anos, Cazorla se despediu do Villarreal em campo neste domingo. Depois de uma carreira marcada por lesões, brilhou com sua luz própria nos últimos dois anos na Espanha.

Homenageado por seus companheiros de equipe e aplaudido por todas as pessoas que estavam no estádio, Cazorla deu sua contribuição final pelo Villarreal ao ajudar na classificação para a Liga Europa.

Desejo antigo do técnico Xavi Hernández, o meia teve sua chegada ao Al Sadd anunciada nesta segunda-feira para ser treinado por seu ex-companheiro da época de Seleção Espanhola.