OFICIAL: Copa América, também adiada para 2021

A CONMEBOL anunciou que adiou a Copa América para 2021. Embora tenha sido dito que Argentina e Colômbia tinham muito a dizer nessa decisão, o órgão sul-americano foi consistente e decidiu que a competição também deveria ser realizada em 2021.

Tudo começou com o vazamento resultante da reunião da videoconferência da UEFA com as outras federações. O órgão norueguês confirmou que a Eurocopa foi adiada até 2021 e, da mesma forma, deu datas para o torneio: de 11 de junho a 11 de julho.

Poucas horas depois, a CONMEBOL decidiu fazer o mesmo e também adiou a Copa América até 2021. Se na Europa o adiamento da Eurocopa causará uma mudança histórica, uma vez que a competição nunca foi realizada em um ano ímpar, na Copa América eles estão mais acostumados a essas mudanças e, sem ir mais longe, a última edição ocorreu em 2019, então este ano a segunda edição consecutiva seria realizada.

O adiamento também responde ao desejo do organismo sul-americano de não interromper os clubes europeus em seu desejo de terminar o campeonato e dá origem ao fato de que na América do Sul as ligas também podem terminar normalmente. Da mesma forma, foi decidido jogar a Copa América e a Eurocopa com a esperança de que as equipes possam ceder suas estrelas ao mesmo tempo nos torneios continentais. Mas é claro que isso já será em 2021.

Esta é a declaração completa em que o adiamento foi anunciado:

"É uma medida extraordinária para uma situação inesperada e, portanto, responde à necessidade fundamental de evitar uma evolução exponencial do vírus; já presente em todos os países das Associações Membro da Confederação. Da CONMEBOL, não foi fácil tomar essa decisão, mas devemos sempre proteger a saúde de nossos atletas e de todos os agentes que fazem parte da grande família do futebol sul-americano. Não duvide que o torneio de equipes mais antigo do mundo retornará com forças renovadas em 2021, pronto para fazer vibrar o continente e o mundo inteiro novamente com a paixão que sempre nos caracteriza.

Gostaríamos de agradecer especialmente aos Presidentes da República Argentina, Don Alberto Fernández, e da República da Colômbia, Don Iván Duque, por todos os sinais de cordialidade e colaboração permanente, juntamente com seus respectivos Ministros e funcionários do governo, pela organização deste grande campeonato. Nesse mesmo sentido, agradecemos também o constante acompanhamento e trabalho dos presidentes da Associação Argentina de Futebol, Claudio Tapia e da Federação Colombiana de Futebol, Ramón Jesurún, para concretizar a CONMEBOL Copa América 2020 em seus respectivos países.

Agradecemos também à UEFA e ao seu Presidente, Aleksander Čeferin, pelo trabalho conjunto e pela decisão coordenada de adiar a Euro 2020 em benefício de toda a família do futebol.

E por último, mas não menos importante, os torcedores e toda a comunidade do futebol em geral, por entenderem essa situação inesperada".