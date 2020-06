OFICIAL: Liga Europa, também com final a oito, mas na Alemanha

É oficial. A Liga Europa, assim como a Liga dos Campeões, será decidida com uma final a oito, com sede em um país. Será na Alemanha, com Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen como os principais locais. A final será realizada em Colônia.

Nos dias 5 e 6 de agosto, ocorrerão as oitavas-de-final, cujos locais ainda não foram confirmados. Deve-se ter em mente que ainda há eliminatórias a serem disputadas, aquelas que se enfrentam Sevilla e Roma e Getafe e Inter, que serão uma partida única. Nos dias 10 e 11, as quartas de final serão realizadas em Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

As semifinais, cujos locais ainda não foram decididos, serão nos dias 16 e 17 do mesmo mês. A final, no dia 21, em Colônia. As oitavas de final serão disputadas entre as 18:55 e as 21:00. Todos os duelos após as oitavas serão às 21:00. Sempre no horário local.