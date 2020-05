OFICIAL: México encerra o Clausura sem campeão

O Clausura mexicano chegou ao fim, depois que a Covid-19 forçou a paralisar o futebol, e o torneio terminou sem um campeão pela primeira vez na história.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira na Assembléia Extraordinária da Liga MX, que publicou um comunicado apontando as restrições do calendário como as principais causas, embora os recentes casos positivos da equipe do Santos Laguna também tenham influenciado.

Assim, a Liga MX ainda definirá a data de início do Apertura 2020 com base nas recomendações das autoridades de saúde. Portanto, um protocolo sanitário será entregue para que os times possam retornar aos treinamentos a partir da primeira semana de junho.

Cruz Azul e León foram as equipes classificadas para a Liga dos Campeões da CONCACAF 2021 por estarem em primeiro e segundo na tabela geral.

Recentemente, as autoridades do futebol do México eliminaram rebaixamentos e subidas entre divisões por cinco anos.