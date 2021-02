Revista elege os 100 melhores da história da Premier League

A lista divulgada nesta semana pela revista Four Four Two aponta os 100 melhores jogadores da história da Premier League, fase do Campeonato Inglês iniciada em 1992.

A importância dos atletas é definida com critérios baseados em uma combinação de habilidade, status e momentos protagonizados nesses 28 anos.

Apenas quatro brasileiros aparecem entre os cem: Firmino (78º lugar - Liverpool), Juninho Paulista (83º - Middlesbrough), Fernandinho (88º - Manchester City) e Gilberto Silva (90º - Arsenal).

Os dez melhores da história da Premier League para a Four Four Two: