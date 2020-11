Os 99 milhões que separaram Wijnaldum do Barça no verão passado!

Cláusulas e acordos estranhos são cada vez mais vistos no mundo do futebol. Agentes e clubes se reinventam para obter lucro ou proteger seus jogadores, como é o caso de um Liverpool que se blindou bem contra o Barcelona em janeiro de 2018.

Conforme publicado este sábado pelo 'Daily Star', o diretor esportivo 'red' Michael Edwards estabeleceu uma cláusula dentro da transferência de Philippe Coutiho pela qual, se o Barça quisesse contratar outro jogador do Liverpool antes de 2020, eles teriam que pagar pelo menos 99 milhões de euros.

Isso implica que, por pelo menos três anos, os 'culés' não conseguiram contratar alguém de Liverpool por menos de 99 milhões. Uma quantia que talvez apenas estrelas como Van Dijk, Mané ou Salah alcancem, então suas tropas estavam bem blindadas contra o Barça.

É verdade que a situação econômica do Barça neste verão, devido ao coronavírus, o impediu de sonhar com qualquer transferência. Apenas Sergiño Dest chegou quando Nélson Semedo traçou rumo aos Wolves, mas esta cláusula também serviu de argumento para explicar por que Wijnaldum não chegou.

O meio-campista foi o grande objetivo de Ronald Koeman, mas se o que tal meio explica for assim, o Barça teria que pagar pelo menos 99 milhões por Georginio Wijnaldum também. Uma história que pode terminar em janeiro.

E é então que esta suposta condição imposta à assinatura de Coutinho deixará de valer. Com isso, os azulgranas poderão começar a negociar a assinatura do meio-campista, que termina seu contrato no verão, a um preço regular. Koeman já pediu insistência nisso.