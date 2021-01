Os desejos de Koeman que não viram realidade

O mercado está aberto. Os clubes podem registrar novos jogadores de futebol, se desejarem. Alguns já o fizeram, outros perderão essa oportunidade.

No Barcelona, ​​por exemplo, estão dispostos a ir para a luta com o elenco que possui. A pandemia causou sérias perdas e a Diretoria junto com os candidatos presidenciais concordaram em adiar as contratações até o verão.

Koeman foi questionado sobre sua opinião em uma reunião. O treinador pediu pelo menos dois reforços: ele queria Eric García, zagueiro do City, e um atacante, que poderia ser Memphis Depay, do OL.

Porém, o treinador já foi informado de que não haverá contratações. Koeman falou sobre isso na coletiva de imprensa antes do confronto contra Elche.

"Sabe qual é a minha posição, eu sempre disse que falta gente... mas depende da situação financeira do clube", disse o holandês. “Eu não decido, falei com a diretoria. Se não puder, eu aceito e continuamos do mesmo jeito”, aprofundou.

Ele admitiu que gostaria de ter mais um jogador de futebol para determinadas posições. "Há qualidade, mas se quisermos mais, temos que melhorar as coisas. Precisamos de mais competição", salientou.

As baixas não deixam muita margem para o Barça. Para receber aqueles reforços que tanto espera, parece que Koeman terá que esperar pelo menos até junho.