O vai e vem do mercado da bola - 24 de janeiro de 2021

- Pogba se afasta do Real Madrid. Segundo informação de 'Daily Mail', o jogador planeja continuar no Manchester United.

- Sokratis tem vários pretendentes nesse mercado de inverno. Livre após abandonar o Arsenal, o zagueiro grego interessa à Lazio.

- O Real Madrid estaria estudando a possibilidade de recomprar Sergio Reguilón por cerca 45 milhões de euros, segundo 'Footbal.London'.

- Mateo Mussachio quer voltar ao Villarreal. O jogador está na porta de saída do Milan.

- A Fiorentina quer resgatar Lucas Torreira do Atlético. O uruguaio não tem todos os minutos que procurava e pode procurar uma saída.

- O Wigan Athletic oficializou duas chegadas. As de George Johnston, vindo do Feyenoord e chegando por empréstimo, e a de Zach Clough, livre após deixar o Nottingham Forest.

- Parma oficializou a chegada de Vasilios Zagaritis, que chega de Panathinaikos. O lateral-esquerdo chega até 2024.

- O Bayern de Munique também quer fortalecer sua defesa para substituir Alaba, que vai sair no final da temporada. O escolhido pode ser Pau Torres.

- Jean-Clair Todibo não entra nos planos do Benfica... e nem do Barcelona. A Lazio, que procura um zagueiro, se oferece para receber o jogador.

- As condições de Ernesto Valverde para treinar o OM. O ex-técnico do Barcelona quer lutar por títulos se for para a Ligue 1.

- OFICIAL: Özil é o mais novo jogador do Fenerbahçe. Ele finalmente deixa o Arsenal, onde não estava nem mesmo inscrito, e inicia uma nova aventura.

- OFICIAL: acordo entre Sevilla e Real Sociedad para a transferência de Carlos Fernández.

- Segundo 'L'Équipe', Mbappé tem algumas dúvidas sobre o seu futuro e teria pedido ao PSG garantias de um grande projeto para renovar. Caso contrário, pensaria no Real Madrid.

- Morgan Sanson deixará o Olympique de Marseille. O jogador já teria dado sinal verde para o Aston Villa e fará uma parada na Premier.

- Liverpool se retira do mercado de transferências. Ele não procurará um substituto para Van Dijk e Joe Gomez.

- Hulk ainda está procurando por equipe. Com a carta da liberdade quer regressar ao Porto, mas o Besiktas já fez uma oferta.

- O atacante Luka Jovic poderia ter ido ao Ajax antes de confirmar o seu regresso ao Eintracht. O ex-jogador do Real Madrid voltou à Bundesliga e já marcou mais gols do que em seu período como merengue.

- Koeman exigiu contratações pelo Barcelona: "Você conhece a minha posição, os jogadores são necessários, mas eu me adapto ao que o clube diz", disse ele em entrevista coletiva.

- O Liverpool colocou a renovação de Van Dijk como prioridade antes da de Salah. As palavras do egípcio deixando seu futuro no ar não caíram bem na diretoria 'red'.

- Depois de anunciar que está deixando o Dalian Pro, Chelsea e Celtic parecem destinos possíveis para o técnico espanhol Benítez.

- No Fenerbahçe preparam-se para anunciar Özil com grande alarde. Nesta segunda-feira ele assinaria e sua apresentação seria na terça ou quarta-feira.

- O Bayern de Munique parece cada vez mais perto de assumir os serviços de Dayot Upamecano. Segundo 'Sky Sport', a equipe da Bavária já teria conversas muito avançadas com o zagueiro francês.

- 'Olé' indicou que o Independiente estaria considerando a incorporação de Franco Troyansky, atual jogador do Union Santa Fé. 'Tate' ofereceu seu jogador, que seria a segunda opção se as negociações por Nicolás Blandi não corressem bem.

- O ala chileno Junior Fernandes, que jogou pelo Ittihad Kalba nos Emirados Árabes Unidos, vai para a Turquia e assina pelo Istanbul Basaksehir até o final da temporada e com opção de renovação por mais uma.

- Após nove temporadas em Bolívar, Juan Carlos Arce chega ao Always Ready. O lateral não chegou a um acordo para a renovação do seu contrato, o que levou à sua saída do clube.

- O goleiro Matías Ibáñez rescindiu seu contrato com o Racing Club e poderia ingressar no Conselho de Curadores, algo relatado pela 'TyC Sports'. Em 2018-19 já estava na equipe do 'Patrón', com quem disputou 24 partidas.

- De acordo com informação publicada pelo jornalista Miguel Ángel Román da 'Movistar +', Ernesto Valverde seria um dos nomes que o Olympique de Marseille está considerando caso decida despedir Villas-Boas.

Os principais movimentos de sábado:

- OFICIAL: Willian José é o mais novo jogador dos Wolves. A equipe inglesa recebe o jogador na qualidade de emprestado com opção de compra no fim da temporada.

- OFICIAL: Valencia anuncia o retorno de Cristiano Piccini. O clube 'che' quebra o contrato de empréstimo com a Atalanta.

- O Real Madrid teve que fazer uma declaração oficial sobre Achraf e Inter. O clube merengue nega que haja tensões com a equipe italiana e que peça garantias para o pagamento da taxa de transferência do lateral.

- Após fazer 'hat-trick' contra o Cádiz, En-Nesyri virou artilheiro do Campeonato Espanhol e disse que deseja "acabar a temporada no Sevilla"