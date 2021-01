Qual a prioridade de renovação: Van Dijk ou Salah?

No Anfield, olham a largo prazo. Não é de interesse apenas reforçar para essa temporada, mas também dentro de alguns anos. E é nisso que foca agora a equipe 'red'.

Duas são as renovações mais importantes no Liverpool: a de Van Dijk e a de Salah. A ideia é contar com ambos por pelo menos mais alguns anos.

O contrato atual, tanto de um quanto de outro, vai até 2023. Mas a prioridade 'red' não parece ser clara.

O portal 'Eurosport' afirma que a diretoria quis primeiro garantir a continuidade de Van Dijk. Tal fonte explica que as palavras de Salah deixando seu futuro no ar foram entendidas pela cúpula como uma forma de pressionar para que extendam seu contrato... e isso não caiu muito bem.

Por esse motivo, no Liverpool estariam focados na renovação do zagueiro, que se recupera de lesão no joelho. O plano da entidade passa por anunciar a extensão de seu contrato, como afirma o portal 'Eurosport', ainda nesse verão.