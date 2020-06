Os dez jogadores mais ricos do mundo... e CR7 não é o número 1!

Francesco Totti: 89 milhões de euros

Mathieu Flamini: 97 milhões de euros

Andrés Iniesta: 106 milhões de euros

Gareth Bale: 124 milhões de euros

Neymar: 164 milhões de euros

Zlatan Ibrahimovic: 168 milhões de euros

Lionel Messi: 355 milhões de euros

David Beckham: 400 milhões de euros

Cristiano Ronaldo: 1 bilhão de euros

Faiq Bolkiah: uns 18 bilhões de euros

E isso requer uma explicação. Porque quem é Faiq Bolkiah? Ele é um jogador de futebol que atualmente joga no Leicester e, diferentemente de seus colegas, o futebol é um hobby para ele. Ele é sobrinho do sultão de Brunei, um dos homens mais ricos do mundo, e embora esses 18 bilhões sejam estimados em tesouros por sua família, com uma pequena parte deles, ele também seria o mais rico nessa lista.