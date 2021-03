Pai de Haaland confirma: Mbappé é o modelo a ser seguido por Erling

Depois de mais de uma década do reinado de Leo Messi e Cristiano Ronaldo, o mundo do futebol se prepara para a substituição natural destes craques, que, pelo que se viu nesta temporada, poderá acontecer com Kylian Mbappé e Erling Haaland.

Embora CR7 tenha calado a crítica com seu primeiro hat-trick pós-pandemia, com o qual ele próprio sentiu que já havia ultrapassado Pelé, a verdade é que essas duas estrelas parecem prontas para 'a passada do cetro'.

Já o norueguês não teve vergonha de reconhecer que as partidas de Kylian Mbappé o motivaram e, após a exibição do francês no Camp Nou contra o Barça, redobrou os esforços e brilhou contra o Sevilla.

O pai de Haaland, um ex-jogador internacional que atuou na Premier League, garantiu em 'Téléfoot' que seu filho tem como referência o jogador do PSG: “Kylian é um jogador fantástico. Erling olha para todos os jogadores, tem muitos modelos. a seguir e Mbappé é um deles".

Esta poderá ser a primeira grande temporada das duas estrelas na Europa. Mbappé tenta levar o PSG à sua primeira Liga dos Campeões depois da final de 2020 e o Borussia Dortmund volta às quartas de final após várias temporadas. Um novo confronto entre os dois, como o da temporada passada, que tinha o norueguês um pouco tenro, seria algo épico.