Palmeiras 'premia' Breno Lopes com ida ao Qatar

Breno Lopes já está eternizado na história do Palmeiras, mas não poderá tentar estender sua dinastia no Mundial de Clubes por uma norma da Fifa. A possibilidade de não ter o atacante no Qatar, no entanto, não passou pela cabeça de Abel Ferreira, que premiou o atleta com a ida pois acredita que isso ajudará na motivação do elenco para o torneio.

O jogador, oportunidade de mercado buscada no Juventude para compensar as lesões de Wesley e Veron, não pode atuar no torneio porque a Fifa só aceita atletas registrados dentro da janela internacional de transferências da entidade, um problema que sempre acompanha clubes brasileiros no torneio.

Ciente da impossibilidade de contar com o jogador, Abel nunca considerou a possibilidade de não tê-lo com o elenco. Além da óbvia continuidade do trabalho diário, com treinos, o português acredita que Breno simboliza a luta do elenco para conquistar um título tão desejado pela torcida.

O elenco ficou chateado ao saber que Breno não poderia atuar, talvez o único momento de tristeza entre o apito final da decisão da Libertadores da América e o embarque para o Qatar, na noite da terça-feira.

Os jogadores se fecharam, alguns mandaram uma mensagem de apoio ao atacante e falaram em jogar por ele dentro de campo. Breno, em êxtase, disse a todos que confia na capacidade de encarar qualquer adversário que virá pela frente.

A parte anímica, normalmente não uma preocupação para quem vai atuar no Mundial de Clubes, preocupa a comissão técnica pela descarga emocional provocada com a final da Copa Libertadores da América.

A ideia é deixar todos com o mesmo nível de concentração demonstrado no torneio sul-americano, situação em que se encaixa a ida de Breno e exemplos de líderes do elenco, como o goleiro Weverton.

Um dos poucos que não testou positivo para a Covid-19 até hoje, ele não quebrou o protocolo em nenhuma ocasião, usou máscara em todos os momentos e evitou contato até com a família quando houve casos dentro de casa. Profissionalismo que já reverbera internamente como grande exemplo palmeirense.

À espera dos resultados de PCR realizados na chegada ao Qatar, o Verdão deve acompanhar o duelo entre Ulsan e Tigres diretamente do hotel e iniciar sua rotina de treinos na quinta-feira. As atividades devem ser majoritariamente em ritmo leve com relação ao que se acompanha no Brasil, principalmente pela grande sequência de jogos enfrentada.