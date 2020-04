Para Luizão, Brasil deixou de ter um camisa 9 ao imitar a Europa

Há algumas edições da Copa do Mundo, o Brasil não encontra um centroavante de ofício. Bons atacantes não faltam, mas as características já não são as mesmas dos grandes jogadores que foram referência na área dos adversários.

O tema do camisa 9 foi assunto para Luizão, ex da Seleção Brasileira e de diversos times brasileiros, como Grêmio e Corinthians. Ele justificou em participação na 'FOX Sports' e citou quem os últimos a cumprirem esse papel.

"Não temos um 9. O Brasil deixou de ser Brasil quando copiou a Europa. Sempre que ganhamos a Copa, tinha um 9. Firmino e Jesus não são. Adriano, Fred e R. Oliveira foram os últimos nesse estilo", comentou Luizão.

Para o ex-atacante, o futebol no país perdeu identidade: "Estamos muitos preocupados em ser Europa. Somos pentacampeões do mundo e deixamos de ser nós mesmos para se espelhar nos outros. Temos o futebol mais bonito, divertido e irreverente. Começamos a pensar que centroavante tem que acompanhar lateral".

Luizão disse quem escalaria caso estivesse no lugar de Tite: "Nossa dupla de ataque da Seleção Brasileira deveria ser Bruno Henrique e Gabigol. Eles se completam muito bem".