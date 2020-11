A jovem promessa e o treinador do Barcelona falaram com a imprensa após a derrota para o Atlético de Madrid por 1 a 0 - confira os depoimentos no vídeo acima.

Ambos afirmaram que o gol sofrido nos acréscimos foi o ponto-chave para acabar com o desempenho do time na partida. Para Ronald Koeman, sair atrás no marcador contra um time que marca bem como o Atlético complica demais na estratégia.