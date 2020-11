Um Atlético que joga como campeão

Um dos dias mais esperados por Simeone chegou! Depois de tantos anos, o treinador conseguiu a sua primeira vitória diante no conjunto azulgrana no Campeonato Espanhol.

Uma vitória para lá de especial, já que o time de Madrid vai abrindo pontos de vantagens para os seus eternos rivais. Jão são três pontos a mais que o Real Madrid e nove em relação ao Barcelona.

Dentro de campo, os colchoneros foram melhores durante quase todo o jogo, salvo por alguns momentos de pressão do Barcelona que não terminaram em chances realmente perigosas.

No primeiro tempo, o Barça chegou com um desvio de Griezmann, uma cavadinha de Messi e uma finalização cruzada do argentino, a primiera e única no gol em 45 minutos. Enquanto o Atlético já tinha obrigado Ter Stegen operar um milagre no chute de Llorente e ver a trave salvar o Barça em outra finalização do meia espanhol.

Quando tudo parecia encaminhar para um primeiro tempo sem gols, eis que Ter Stegen, santo nos minutos iniciais, se convertou em vilão nos minutos finais.

Após um chutão do Atlético, o goleiro saiu do gol de uma forma bizarra, indo até o meio de campo para tentar cortar a bola de Carrasco. Mas o belga chegou antes do alemão, deu um toquinho para tirá-lo da jogada e bateu com muita tranquilidade com o gol completamente aberto.

No segundo tempo o Barcelona teve maior pesso de bola, mas não conseguiu encontrar espaços na boa defesa do Atlético. Para piorar a situação, o time catalão perdeu Piqué, que saiu de campo lesionado após um lance com Correa.

Com a vitória, o time do Cholo Simeone cheogu aos 20 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol, empatodo com a Real Sociadad, no entanto, os Bascos entram em campo amanhã e podem ampliar a vantagem.

Na próxima rodada o time 'rojiblanco' visita o Valência (11º), enquanto o Barcelona pega o Osasuna (13º).