"Perdemos muitas chances, mas ganhamos"

Ele fez isso apesar de jogar um jogo incrível. Bateu o recorde de jogos consecutivos marcando gols na Liga Europa (9), que pertencia ao inglês Alan Shearer desde 2005 e foi protagonista em todas as ações ofensivas de sua equipe, controlando bolas altas e auxiliando os companheiros.

“A vitória desta segunda-feira é importante, porque o Bayer Leverkusen é uma equipa com qualidade. Perdemos muitas oportunidades, mas vencemos. A defesa fez um bom jogo, para mim o homem da partida é Nicolò Barella. Ele cresceu muito nas últimas semanas e é realmente um grande jogador", disse Lukaku no final do jogo para a televisão 'Sky Sport'.

O atacante belga, que já marcou 31 gols nesta temporada, destacou a importância de manter a concentração elevada para as semifinais, que serão contra o Shakhtar Donetsk ou Basel.

"Agora temos uma semana para nos preparar para as semifinais. Agora são todas finais", disse Lukaku.