Petr Cech está de volta: foi titular com o Chelsea Sub-23!

Petr Cech está de volta! O mítico goleiro do Chelsea, que encerrou a carreira no Arsenal, voltou a colocar as luvas pelo segunda vez com o time 'azul'.

Ele fez isso em uma partida da Premier League Sub-23 contra o Tottenham, em um minidérbi londrino em que não era o único nome reconhecido. Drinkwater, sem minutos com Lampard, também apareceu na equipe titular.

O checo esteve nos XI iniciais contra os 'spurs' porque o jovem goleiro Lucas Bergstrom não pôde participar porque jogou no sábado com o Sub-18. E a regra exige que decorram pelo menos 48 horas entre um jogo e outro. Além disso, outro dos goleiros do Sub-23, Karlo Ziger, já faz parte do time titular e as restrições devido ao COVID-19 dificultam que o gol vá com a subsidiária para uma única partida.

Cech, 38 anos, foi contratado pelo Chelsea nesta temporada como um dos goleiros do time. Mas não com a intenção de jogar, mas como uma garantia caso o coronavírus acertasse o time e ele precisasse de um goleiro. E nada melhor do que alguém da estatura e garantias do tamanho de Cech.