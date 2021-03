Pinares e Palacios: Chile desfalca dupla Gre-Nal em convocação

A convocação da Seleção Chilena, que jogará partida amistosa contra a Bolívia no dia 26 de março, em Roncagua, no Chile, irá desfalcar a dupla GreNal nos próximos jogos do campeonato Gaúcho. A lista do técnico uruguaio Martin Lasarte conta com o meia gremista Cesar Pinares e o atacante Carlos Palacios, recém contratado pelo Internacional .

No lado tricolor, Pinares, que começa a ganhar a condição de titular no time de Renato Portaluppi, vai ser ausência nas partidas contra o São José (22), Juventude (25) e muito provavelmente contra o Pelotas, em duelo que deve ser confirmado para o dia 29 de março.

Já no lado colorado a curiosidade é que, ao divulgar a convocação, o nome do atacante Carlos Palacios já saiu como jogador do Inter, mesmo com a direção ainda não tendo confirmado a contratação.

“Nós esperamos o Palacios nesta sexta-feira, ele chega e faz os exames clínicos e, se for aprovado, assina contrato e só depois é que vamos confirmar a contratação”, destacou João Patrício Hermann, vice de futebol do Inter.

O atacante de 20 anos será apresentado na sexta-feira e logo em seguida já embarca para o Chile, onde irá defender a sua seleção. Como ainda irá precisar regularizar a sua situação junto ao Ministério do Trabalho e ter o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) , o novo atacante colorado só devera estrear pelo Inter no início do mês de abril.