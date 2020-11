Piqué deixa o hotel de concentração mancando

Os torcedores do Barça estão mais do que magoados depois de terem visto um jogo muito discreto da sua equipe. A equipa do Barcelona perdeu pelo mínimo para o Atlético de Madrid (1-0) e já é a pior versão do Barça em 25 anos.

Além de perder, o time 'culé' terá que lidar com a lesão de Piqué. Em um lance de jogo, Correa caiu sobre o joelho do zagueiro e o camisa '3' saiu chorando de campo.

Poucos minutos após o término do jogo na Wanda Metropolitano, o Barcelona informou que, na ausência de novos exames, o zagueiro sofreu uma entorse no joelho direito.

O jornal 'Sport' foi mais longe e apontou que ele pode até ter lesionado ligamentos, o que implicaria uma perda de quatro a seis meses. Nesse caso, a perda seria muito dolorosa.

Como se isso não bastasse, as câmeras de 'El Chiringuito' estiveram presentes no hotel concentração do Barça e Piqué deixou a propriedade completamente manco.