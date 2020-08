VÍDEO: Piqué pede mudanças no Barcelona após "vergonha" contra o Bayern

O vexame contra o Bayern de Munique terá graves consequências no Barcelona. O clubes precisrá passar por uma profunda reformulção e os jogadores sabem disso.

Piqué, um dos líderes do vestiário 'culé' falou ainda na beira do campo que o clube precisa passar por sérias mudanças.

"O clube precisa de mudanças. E não estou falando apenas do treinador e dos jogadores. O clube precisa de mudanças de todos os tipos. Ninguém é indispensável. Sou o primeiro a me oferecer para sair, se necessário. Agora realmente chegamos ao fundo do poço", disse o zegueiro após a partida.