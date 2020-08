Pirlo quer continuar contando com CR7... e procura mais um atacante!

Depois de ser eliminada na Liga dos Campeões, a Juventus começou a trabalhar para moldar seu novo projeto com Andrea Pirlo. Uma nova aventura que, segundo rumores, poderia ser iniciada sem Cristiano Ronaldo.

Poucas vezes houve tanto burburinho em torno do português. O 'France Football' falou do Paris Saint-Germain, com quem poderá haver contatos por parte de Jorge Mendes, e esta semana Guillem Balagué garantiu que Cristiano tinha sido oferecido ao Barcelona.

O entorno do jogador negou, e nesta sexta-feira mais informações sobre o assunto chegam da Itália, onde 'La Gazzetta dello Sport' publica que a Juventus também nega categoricamente que a estrela portuguesa pretenda deixar o clube.

A capa do jornal italiano é clara: Pirlo coloca Cristiano Ronaldo como o eixo central de seu novo projeto e não há intenção de forçá-lo a sair. Apesar de seu alto salário, ele é o homem-chave e querem que o português cumpra seu contrato até 2022.

Na verdade, o desejo da 'Vecchia Signora' é acompanhar melhor Cristiano. Paulo Dybala tornou-se o seu parceiro fundamental, o seu 'novo Benzema', mas sem o argentino as falhas foram vistas em uma equipe que naufragou frente ao Olympique de Lyon devido à impossibilidade de conectar com o português.

Uma bomba e um pênalti de CR7 mantiveram a Juventus viva, mas, além disso, nada. Por isso a intenção é contratar um novo atacante. Entre os nomes considerados estão alguns interesses conhecidos, como Milik (Napoli), Dzeko (Roma) ou Raúl Jiménez (Wolves). Inclusive, afirma a mídia citada, o retorno de Álvaro Morata do Atlético de Madrid também é cogitado.