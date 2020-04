Pochettino continua esperando: Atlético, Real, City, United...

Mauricio Pochettino marcou uma época no Tottenham antes de cruzar o portão de saída. O argentino liderou os 'spurs' na sua primeira final da Liga dos Campeões, mas o relacionamento com Daniel Levy estava piorando nesta temporada.

O treinador teve que sair com a cabeça erguida e com o coração dos torcedores e jogadores no bolso, pois até Mourinho garantiu que o Tottenham sempre será sua casa.

Desde então, Pochettino tem sido associado a grandes clubes da Europa, começando pelo Real Madrid. O nome do ex-Tottenham aparece toda vez que a equipe merengue passa por uma sequência de derrotas e é o primeiro nome na lista de quando Zinedine Zidane deixar o cargo.

Parece que o futuro de Pochettino, como indicou 'Marca', passa pelo Santiago Bernabéu, embora também haja outros que estão entre suas possibilidades. O argentino também estava relacionado ao Manchester City quando a sanção da UEFA foi anunciada e caso haja a partida de Pep Guardiola, embora o catalão tenha garantido que não deixará o Etihad.

Ao longo do caminho, o Manchester United foi ouvido. Solskjaer não tem seu futuro definido e os 'red devils' esperam ter um mercado de transferências muito movimentado, iniciando com Pogba e terminando, talvez, com o banco. Outro que soou foi o Atlético quando passou por momentos críticos nesta temporada. "The Telegraph" colocou Pochettino entre os favoritos.

O que está claro é que o retorno ao banco de Pochettino pode ser adiado pela crise da saúde, que fará com que a janela de transferências e as conclusões do campeonato ultrapassem as datas previamente estabelecidas.

Pochettino valorizará todas as ofertas que aparecerem, mas ele sabe que sua ideia é treinar na Premier. "Sendo honesto, adoraria trabalhar na Premier League. Será difícil e agora é a hora de esperar e ver o que acontece", afirmou ele em 'Sky Sports' há algumas semanas.