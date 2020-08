Pochettino... na Roma?

Depois de ser eliminado nas oitava da Liga Europa contra o Sevilla, a Roma já está de férias e retornará em algumas semanas para se preparar para a próxima temporada.

Há rumores sobre a possível saída de Fonseca, mas o 'Corriere di Roma' informou que os dirigentes do clube italiano mantêm a confiança no treinador.

No entanto, o portal 'AS' afirma que a equipa 'giallorossa' não está muito satisfeita com o trabalho do português no banco e pensa em Pochettino.

O técnico argentino, que estava na disputa para dirigir a Juventus, também está na agenda da Roma para a próxima temporada.